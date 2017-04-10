Afdos'dan Kalecik Yürüyüşü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Kalecik'e yürüyerek Kalecik Sivrisinde zirve yürüyüşünü tamamladı.



AFDOS üyeleri yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Kalecik Sivrisinde zirve yaptı. Ekip liderliğini AFDOS Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Türk'ün yaptırdığı yürüyüş 4 saat sürdü.



Faaliyet sonrası açıklama yapan AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer, Kalecik Sivrisi faaliyetine katılan doğaseverlere teşekkür ederek, herkesi sağlıklı beslenmeye ve hareket etmeye davet etti.