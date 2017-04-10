Afdos'dan Kalecik Yürüyüşü
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Kalecik'e yürüyerek Kalecik Sivrisinde zirve yürüyüşünü tamamladı.
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Kalecik'e yürüyerek Kalecik Sivrisinde zirve yürüyüşünü tamamladı.
AFDOS üyeleri yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Kalecik Sivrisinde zirve yaptı. Ekip liderliğini AFDOS Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Türk'ün yaptırdığı yürüyüş 4 saat sürdü.
Faaliyet sonrası açıklama yapan AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer, Kalecik Sivrisi faaliyetine katılan doğaseverlere teşekkür ederek, herkesi sağlıklı beslenmeye ve hareket etmeye davet etti.
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