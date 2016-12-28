Afad'tan Kyk Personeline Eğitim

Muş'ta, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu'nda çalışan personele eğitim verildi.



Yurdun Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, KYK yurtlarında çalışan personele yangınlarda doğabilecek tehlikelerin önlenmesi, yangının çıkma nedenleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.



AFAD Eğitim Sorumlusu Murat Aldağ, kamu kurumlarında, yurtlarda yangınlar yönünden doğabilecek tehlikelerin önlenmesi için Valilik talimatı ve KYK İl Müdürlüğü iş birliğiyle tüm yurtlarda eğitimler düzenlediklerini belirtti.



Aldağ, eğitimlerde yangın ekiplerinin kurulumu, sivil savunma servislerinin eğitimi, hangi yangın cinsine karşı hangi yangın söndürme cihazlarının kullanılması gerektiğini anlattıklarını söyledi.