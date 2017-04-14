Afad'tan Kızılay'a Kan Desteği

Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü çalışanları, Suriyelilerin yaşadığı Geçici Barınma Merkezi'nde Kızılaya kan bağışında bulundu.



Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ile AFAD İl Müdürü Zafer Özcan başta olmak üzere arama kurtarma personeli, öğretmenler, askeri personel, AFAD ve emniyet personelleri Geçici Barınma Merkezi Konferans Salonu'nda kan bağışı yaptı.



Kaymakam Türköz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ve Kızılayın zor durumda olan halkın yardımına koşan iki kuruluş olduğunu söyledi.



Kızılayın dünyanın her yerindeki muhtaç insanlara yardım ulaştırdığını anımsatan Türköz, "Kızılayımız sınırları aşan düzeyde Afrika'da, Asya'da, dünyanın her yerinde, mazlumların olduğu yerde var. Onlarla iş birliği yaparak kampımızda yaklaşık olarak 750 çalışanla birlikte kan bağışında bulunalım dedik. Bugün başladık, inşallah kanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşır." dedi.



AFAD İl Müdürü Zafer Özcan ise Kızılay ile iş birliği yaparak kan bağışı yaptıklarını söyledi.



Kızılay ile ortak paydada buluştuklarını dile getiren Özcan, "Kan konusunda buna muhtaç olan insanların aciliyetini gidermek için Kızılay ile Kahramanmaraş İl Afet Müdürülüğü olarak Geçici Barınma Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımız, arama kurtarma personelimiz, askeri personelimiz, emniyet personelimiz topluca kan bağışında bulunduk. Bize bu ortamı sağlayan Kızılaya da teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.