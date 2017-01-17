Afad Personeline Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi

Erzurum'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline uygulamalı ilk yardım sertifika yenileme (güncelleme) eğitimi verildi.



İlk yardım eğitmenleri tarafından AFAD salonunda, kurum bünyesinde çalışan personele, ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulamalı olarak eğitim verildi.



Temel ilk yardım eğitiminin kişinin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak, iyileşmesini kolaylaştırmak ve durumunun kötüye gitmesini engellemek olduğu belirtildi.



AFAD yetkilileri, "Kurumumuzda görev yapan personelimizin gereken durumlarda hasta ile yaralılara bilinçli ve usulüne uygun şekilde ilk yardım yapabilmeleri amacıyla ilk yardım kursu verilmiş, kursu başarıyla tamamlayan arama kurtarma teknisyenlerimiz ve diğer personellerimiz ilk yardımcı sertifikalarını almışlardı. İlk yardımcı sertifika yenileme ve güncelleme kursu ile de hem ilk yardım konusunda bilgiler tazelendi hem de ilk yardımcı sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılmış oldu." diye bilgi verdiler. - ERZURUM