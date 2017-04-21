Afad Okullarda Deprem Eğitimleri ve Tatbikatları Yapıyor

Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) okullarda deprem eğitimi ve tatbikatları yapıyor.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlatılan ve bugüne kadar devam eden çalışmalarda, 27 ilk ve orta dereceli okulda 19 bin 492 öğrenci ve 658 eğitmene deprem öncesi, sırası ve sonrası alınacak tedbirler konusunda eğitim verildiğini belirtti.



Karslı, aynı süre içerisinde 11 kamu kurum ve kuruluşunda görevli 663 personele ilk yardım ve deprem konularında eğitimlerin verildiğini kaydetti.



Okullarda öğrencilere, deprem konusunda bilgiler verildiğini ifade eden Karslı, şu bilgileri aktardı:



"Deprem sırasında sınıflarında yapmaları gereken hareketler uygulamalı olarak gösterilip, binaları tahliyeleri konusunda tatbikatlar yapılıyor. Süre tutularak yapılan bu tahliye işleminde öğrenci ve idarecilere ekipler tarafından çıkışlarda kullanacakları bölümler toplanma yerleri kapsamlı bir şekilde gösteriliyor. Öğrenci ve idarecilere ayrıca deprem ve diğer afetler konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı."



Karslı, okullarda başlatılan eğitim çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.