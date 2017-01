Afad Ekiplerinden Tatbikat ve Araç Tanıtımı

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kar motoruyla tatbikat gerçekleştirdi.



AFAD ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Muş Kayak Merkezinde araç filosuna yeni kattığı 8x8 amfibik ve kar motorlarıyla tatbikat yaptı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının daha verimli olması için tatbikat yaptıklarını söyledi.



Bölgede yaşanabilecek afetlere müdahale etme kapasitelerinin yeterli olduğunu belirten As, şunları kaydetti:



"2 adet 8x8 paletli amfibik dediğimiz aracımız var. Bunun yanında 2 kar motorumuz mevcut. Yine 4x4 araçlarımızla İl Afet Müdürlüğü olarak yeterli sayıda personelimizle her an afete, acil durumlara müdahale etme durumundayız. Temennimiz, tabi ki afetlerin yaşanmaması. Bugün burada hem araçlarımızı test etmek hem de eğitim ve tatbikat adı altında çalışmamızı kayak merkezinde yapmak istedik."



Aralık ayı sonu itibarıyla 80 vakaya müdahale ettiklerin aktaran As, zaman zaman asılsız ihbarlar aldıklarını ifade etti.



Asılsız ihbarların işlerini zorlaştırdığını anlatan As, bütün ihbarları değerIendirdiklerini ve vatandaşlarından bu konuda duyarlı olmalarını istedi.



Yaklaşık 2 saat süren tatbikatta ekiplere kar motoru ve amfibik hakkında teknik bilgi verildi.