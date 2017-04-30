Afad Ekipleri, Hizanda Kayıp Genci Arıyor

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bitlis'in Hizan ilçesinde kayıp olan sara hastası gencin arama çalışmalarına katıldı.



Geçtiğimiz günlerde Hizan ilçesinde, kayıp olan sara hastası 19 yaşındaki İbrahim Arslan'ın arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarına Van AFAD Müdürlüğü ekipleri de insan kokusuna duyarlı dedektör köpekle bölgede arama faaliyetlerine katıldı. - BİTLİS