Afad'dan Zigana'da Zorlu Kış Eğitimi

Gümüşhane'nin 2100 rakımlı Zigana Dağı'nda düzenlenen "Doğada Arama ve Kurtarma Eğitmenliği Kış Oryantasyon Eğitimi" devam ediyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin AFAD personeline yönelik 5 Ocak'ta başlattığı eğitim kapsamında karda yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Eğitime katılan ekipler, senaryo gereği doğada mahsur kalan yaralıyı halat yardımıyla kurtardı.



Gümüşhane AFAD Müdürü Mesut Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin düzenlediği eğitime, çeşitli illerden arama kurtarma teknisyenlerinden oluşan 20 kişilik eğitici eğitmen adayının katıldığını belirtti.



Bayrak, Gümüşhane'den 8x8 amfibik aracın destek verdiği eğitimin 11 Ocak'ta sona ereceğini söyledi.



AFAD Eğitim Merkezi eğitmeni Ahmet Taşdemir ise Doğada Arama Kurtarma ve Kış Oryantasyon Eğitimi'nin Zigana'nın zorlu koşullarında devam ettiğini söyledi.



Eğitimlere katılan AFAD personelinin, Türkiye'nin her yerinde falezler, derin yarlar, kanyonlar, mağaralar, yüksek irtifalarda, dağ ortamlarında ve doğanın en zor şartlarında görev yaptığına dikkati çekerek, "Çeşitli senaryolar üzerine tatbikatlar yapıyoruz. Sahada başımıza gelebilecek operasyona karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha sonra bu arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin her yerinde kurtarma personelimizi eğitmeyi düşünüyoruz. Personelin standartlarını yükseltmeyi, kapasitelerini artırmayı planlıyoruz. Tüm Türkiye'de AFAD personeline yönelik bir standart çalışmasına başladık." diye konuştu.



Eğitimlerde senaryo bazlı tatbikatlar yaptıklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:



"Bugünkü tatbikatta dik yarlarda kurtarmayı nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Senaryolarımızı yazdık, operasyon müdahale planımızı oluşturduk. Buna göre de arkadaşlarımız tatbikatlarını yaptı. AFAD personeli kış koşullarında bunu uyguladı. Bundan yaklaşık bir yıl önce de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Karakayalar'da yaz koşullarında kurtarma operasyonlarına karşı eğitimlerimizi tamamladık. Bundan sonra diğer illerimizde de bu eğitim ve tatbikatlarımızı yaparak tüm AFAD çalışanlarının ortak çalışmasını sağlayacağız."