Afad Amfibik Araçlarla Engelleri Aşıyor

KEMAL KARADAĞ - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), helikopterlerin ve diğer taşıtların ulaşmada zorlandıkları bölgelere suda ve karada kullanılabilen 8x8 amfibik araçlarla giderek hayat kurtarıyor.



AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl alımına başlanan amfibik araç sayısının bugün itibarıyla 103'e ulaştığını söyledi. Araçların 81 ilin tamamında bulunduğunu belirten Bilden, her türlü arazi şartında ve suda hareket kabiliyetine sahip taşıtların arama-kurtarma faaliyetlerinde önemli bir görev üstlendiğini anlattı.



"Amfibik araçlarımız uçma dışında her şeyi yapıyor." diyen Bilden, sekiz tekerli, paletli araçların eğimli ve dik yerler başta olmak üzere ulaşılması güç olan bölgelerde kullanıldığını dile getirdi.



Sis, yağış ve diğer olumsuz hava şartlarında helikopterlerin kullanılamadığını ve bu nedenle zamanla yarışılan arama-kurtarma faaliyetlerinde sıkıntılar oluştuğunun altını çizen Bilden, engel tanımayan, her koşulda ulaşım sağlayan amfibik araçlarla AFAD'ın, kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara yardım elini uzattığını vurguladı.



"10 günde 52 vatandaşımızı kurtardık"



Bilden, "Bu yılki yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Helikopterler ile diğer araçların hava ve yol şartları nedeniyle gidemediği yerlerde amfibik araçlarımızla vatandaşlarımıza ulaştık. Bu araçlarımızla son 10 günde çeşitli yerlerde mahsur kalan 52 vatandaşımızı kurtardık." diye konuştu.



Marmara Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinin devrildiğini hatırlatan Bilden, çok sayıda aracın söz konusu yerlere ulaşımda yetersiz kaldığını belirtti. Bilden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla amfibik araçların devreye sokularak direklerin bulunduğu bölgelere ilgili personelin ulaştırıldığını söyledi.



"Arama-kurtarma faaliyetlerinin maliyeti düşüyor"



Amfibik araçların, arama-kurtarma çalışmalarının maliyetini de düşürdüğüne dikkati çeken Bilden, şöyle devam etti:



"8x8 amfibik araçlar, helikopterlerin hava şartlarından dolayı uçuş yapamadığı durumlarda bize hayati bir avantaj sağlıyor. 35 litre benzinle 8 saat aralıksız çalışabilen amfibik araçlarımız, arama-kurtarma faaliyetlerinin maliyetini de ciddi oranda düşürmüş oldu."



Bilden, teknolojik alt yapısı, sahip olduğu araç ve gereçlerle bir dünya markası haline gelen AFAD'ın örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.