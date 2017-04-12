Afad'a Yeni Kurtarma Aracı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çanakkale İl Müdürlüğüne yeni kurtarma aracı tahsis edildi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, kentte, müdahale kapasitesinin artırılması, deprem, sel, heyelan, çığ, suda boğulma gibi tüm afet ve acil durumlarda daha hızlı ve etkin arama kurtarma operasyonlarının yürütülebilmesi amacıyla hafif tonajlı arama ve kurtarma aracının Çanakkale İl Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtildi.



Açıklamada, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü envanterine dahil olan yeni kurtarma aracında hidrolik ve şarjlı kesme ayırma takımları, jeneratörler, beton kırıcılar, çok amaçlı kesiciler, sesli ve görüntülü arama cihazları, kaldırma yastıkları, aydınlatma setleri gibi afet ve acil durumlarda hareket kabiliyetini geliştiren 22 parçadan oluşan arama kurtarma ekipmanının bulunduğu kaydedildi.