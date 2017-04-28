Afacanın Yarış Macerası
AFACANIN YARIŞ MACERASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
AFACANIN YARIŞ MACERASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Güngören
Mekan : İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Genç Osman Mah. Çinçin Deresi Cad. No: 78 Güngören
Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Kategori : AFACANIN YARIŞ MACERASI
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io