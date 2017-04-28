Afacanın Yarış Macerası

AFACANIN YARIŞ MACERASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Afacanın Yarış Macerası

AFACANIN YARIŞ MACERASI etkinliği 2017-04-29 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Güngören

Mekan : İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Genç Osman Mah. Çinçin Deresi Cad. No: 78 Güngören

Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Kategori : AFACANIN YARIŞ MACERASI

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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