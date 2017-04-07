Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki

Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki oyunu, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.

Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki

Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki oyunu, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.

Çalışkan Tumba, yakışıklı Mimba, uykucu Zumba ve akıllı Lumba ormanda yaşayan dört afacan sincaptır. Komşuları Maymun Tiki çalışmayı hiç sevmediği için sincaplarla pek anlaşamaz. Bir gün Maymun Tiki afacan sincapların çalışıp biriktirdiği fıstıkları almaya karar verir; ancak sincaplar Tiki'ye öyle bir ders verecektir ki… Gerisi oyunda saklı...

Yazan: Ömer Gecü

Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu

Müzik: Ali Otyam

Tek Perde /  45 Dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Akasya Kültür Sanat

Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem

Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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