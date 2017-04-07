Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki oyunu, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.



Çalışkan Tumba, yakışıklı Mimba, uykucu Zumba ve akıllı Lumba ormanda yaşayan dört afacan sincaptır. Komşuları Maymun Tiki çalışmayı hiç sevmediği için sincaplarla pek anlaşamaz. Bir gün Maymun Tiki afacan sincapların çalışıp biriktirdiği fıstıkları almaya karar verir; ancak sincaplar Tiki'ye öyle bir ders verecektir ki… Gerisi oyunda saklı...



Yazan: Ömer Gecü



Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu



Müzik: Ali Otyam



Tek Perde / 45 Dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : Akasya Kültür Sanat



Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır