Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki
Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki oyunu, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.
Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki oyunu, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.
Çalışkan Tumba, yakışıklı Mimba, uykucu Zumba ve akıllı Lumba ormanda yaşayan dört afacan sincaptır. Komşuları Maymun Tiki çalışmayı hiç sevmediği için sincaplarla pek anlaşamaz. Bir gün Maymun Tiki afacan sincapların çalışıp biriktirdiği fıstıkları almaya karar verir; ancak sincaplar Tiki'ye öyle bir ders verecektir ki… Gerisi oyunda saklı...
Yazan: Ömer Gecü
Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu
Müzik: Ali Otyam
Tek Perde / 45 Dk.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Akasya Kültür Sanat
Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem
Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Afacan Sincaplar ve Maymun Tilki
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır