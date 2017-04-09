"Afacan Sincaplar ve Maymun Tiki", Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda seyircisiyle buluşuyor.Çalışkan Tumba, yakışıklı Mimba, uykucu Zumba ve akıllı Lumba ormanda yaşayan dört afacan sincaptır. Komşuları maymun Tiki çalışmayı hiç sevmediği için sincaplarla pek anlaşamaz. Bir gün maymun Tiki afacan sincapların çalışıp biriktirdiği fıstıkları almaya karar verir; ancak sincaplar Tiki'ye öyle bir ders verecektir ki… Gerisi oyunda saklı...



Yazan: Ömer Gecü



Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu



Müzik: Ali Otyam



Tek Perde 45 Dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Konferans Salonu



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Afacan Sincaplar ve Maymun Tiki



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır