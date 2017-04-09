Afacan Sincaplar ve Maymun Tiki

"Afacan Sincaplar ve Maymun Tiki", Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda seyircisiyle buluşuyor.

Afacan Sincaplar ve Maymun Tiki

"Afacan Sincaplar ve Maymun Tiki", Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda seyircisiyle buluşuyor.Çalışkan Tumba, yakışıklı Mimba, uykucu Zumba ve akıllı Lumba ormanda yaşayan dört afacan sincaptır. Komşuları maymun Tiki çalışmayı hiç sevmediği için sincaplarla pek anlaşamaz. Bir gün maymun Tiki afacan sincapların çalışıp biriktirdiği fıstıkları almaya karar verir; ancak sincaplar Tiki'ye öyle bir ders verecektir ki… Gerisi oyunda saklı...

Yazan: Ömer Gecü

Yöneten: Binnur Şerbetçioğlu

Müzik: Ali Otyam

Tek Perde 45 Dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KKM Konferans Salonu

Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Afacan Sincaplar ve Maymun Tiki

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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