Af Örgütü: Dünya Çapında İdam Cezasının İnfazı Yüzde 37 Azaldı

Uluslararası Af Örgütü, 2016 yılında infaz edilen idam cezalarının bir önceki yıla göre yüzde 37 azaldığını açıkladı.



Kayıtlara geçen infaz sayısı 2016'da bin 32 oldu. Bu sayı bir önceki yıl bin 634'tü.



İnfazlardaki azalış, büyük oranda İran ve Pakistan'dan kaynaklandı.



Öte yandan Af Örgütü, yalnızca Çin'de bin 32'den daha fazla kişinin idam edildiği tahmin ettiklerini fakat bu ülkeden güvenilir veri alınamadığı için Çin'in listeye dahil edilmediğini açıkladı.





ABD ise 2006'dan beri ilk defa en fazla kişinin idam edildiği ülkeler listesinde ilk 5'te yer almadı.



İran ve Pakistan'da idamlar azalsa da iki ülke de Çin, Suudi Arabistan ve Irak ile birlikte ilk 5 içinde yer almaya devam etti.



Pakistan'da 2015 yılında 326 kişi idam edilirken bu sayı geçen yıl 87'ye indi. 2015'teki yüksek sayı ise 2014'te Taliban'ın bir okula saldırmasının ardından infaz moratoryumunun sonlandırılmasından kaynaklanmıştı.





ABD'nin 1991'den beri en düşük idamı geçen yıl infaz ettiğini belirten Af Örgütü, bu yıl Arkansas eyaletinde gerçekleşmesi planlanan çok sayıda infaza dikkat çekerek bu tür sıralamalarda durumun hızla değişebileceğini belirtti.





Çin'deki duruma da değinen Af Örgütü, araştırmalarına göre yüzlerce idam cezasının ülkenin ulusal veri tabanında bulunmadığını ortaya çıkardıklarını belirtti.



Geçen yıl 23 ülkede idam cezaları infaz edilirken bu sayı da önceki yıla göre 2 azaldı.