Aeü Rektörü Prof. Dr. Karakaya Açıklaması

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir'den dünyaya yayılan Ahiliğin temelinde ziraat olduğunu belirtti.



AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Fakültesi'nin "Tarımın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu etkinliğine katılan Karakaya, toprakla uğraşmanın modernizmle uyuşmadığı yönündeki yanlış düşünce nedeniyle tarımdaki dönüşümün tam olarak gerçekleştirilemediğini ifade etti.



Kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu dile getiren Karakaya, modern tarım uygulamalarının halkın benimseyeceği bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirterek, tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olarak seçilmelerinin üzerilerindeki sorumluluğu bir kat daha artırdığını bildirdi.



Hedeflerinin, Türkiye'nin tarım alanındaki önemli araştırma merkezlerinden biri haline gelmek olduğuna vurgu yapan Karakaya, şunları kaydetti:



"Geçmişi neredeyse bin senelik bir birikime sahip olan Ahiliğin temeli ziraattir. Bu topraklarda kurulmuş ve tüm Anadoluyu yüzlerce yıl etkisi altına almış olan Ahiliğin mirasını yaşatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de taşıdığımız pilot üniversite olma sorumluluğunun bilinciyle önemli tarımsal projelere imza atacağız. Sadece ülke içinde değil uluslararası sahada da öne geçmek için kendimize duyduğumuz güvenin tam olması gerekir."



Etkinliğe, Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.