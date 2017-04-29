Aeü'de Ünikop Çalışmaları Başladı

Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ), KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) çalışmalarının başladığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, AEÜ'nün de ÜNİKOP bünyesinde yer aldığı hatırlatılarak bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden olan üniversitelerin bölgesel gelişme ve ulusal kalkınmaya katkı yapmasının hedeflendiği kaydedildi.



Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve ÜNİKOP Koordinatörü Doç. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında Mimarlık-Mühendislik Fakültesi'nde hazırlık toplantısı yapıldığı vurgulanan açıklamada, akademik ve idari alanlarda üniversiteler arası işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar ve projelerin değerlendirildiği aktarıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilerek bölgesine fayda sağlamayı amaçlayan üniversitemiz, ÜNIKOP ile yeni projeler yapmaya hazırlanıyor. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve ÜNİKOP Koordinatörü Doç. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Akademik ve idari alanlarda üniversiteler arası işbirliğini artırmaya yönelik görüşmelerin ve projelerin değerlendirildiği toplantıya üniversitemiz ev sahipliği yaptı. Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya, üniversitemiz ÜNİKOP üyeleri ve uzmanları katıldı."