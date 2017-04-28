Aeü'de Sözlü İletişim ve Beden Dili Eğitimi

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) personele yönelik "Sözlü İletişim ve Beden Dili Eğitimi" verildi.



AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili personellere Bağbaşı Yerleşkesi Yunus Emre Salonu'nda, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Çalışkan sözlü iletişim ve beden dili konularında bilgi verdi.



Eğitimde iletişimin önemine işaret eden Çalışkan, kişilerarası iletişimin çeşitlerine değindi. Sözsüz iletişimin belirli araçlarla sağlandığını ifade eden Çalışkan, konuyla ilgili katılımcılara çeşitli videolar izletti. Beş duyu organının iletişim üzerindeki etkisini anlatan Çalışkan, konu hakkında örnekler vererek katılımcıları bilgilendirdi.



Eğitim sonunda Doç. Dr. Nihat Çalışkan katılımcıların sorularını yanıtladı.