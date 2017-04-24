Aesob'un İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) İstişare ve Değerlendirme toplantısı, Kemer Göynük'teki bir otelde gerçekleştirildi.



AESOB'dan yapılan açıklamaya göre, birliğe bağlı 75 oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda esnafın sorunları tartışıldı ve çözüm önerileri sunuldu.



Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, göreve geldikleri günden bu yana esnaf ve sanatkarlar için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Geçen süre içinde çok büyük badirelerin atlatıldığını da belirten Dere, şunları söyledi:



"Halk olarak irademizi ortaya koyarak 15 Temmuz darbe girişimini engelledik. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla iş yerlerimizi açtık, meydanlara koştuk. Cumhuriyet nöbetlerinde meydanları doldurduk. 2016 yılının turizm açısından iyi geçmediği hepinizin malumudur. Uçak krizi ve Ortadoğu'da hemen yakınımızdaki savaşlar nedeniyle gelen turist sayısı yarı yarıya düşmüş, Antalya ekonomisi açısından turizm ve turizme bağlı tüm sektörler büyük bir sekteye uğramıştır. Esnaf ve sanatkarımız da bu olumsuz gelişmelerden büyük ölçüde etkilenen taraf oldu. Esnafımızın bu süreci en az hasarla atlatabilmesi amacıyla AESOB olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip, kentimize gelen bakanlarımıza, milletvekillerimize esnafın sorunlarını aktardık. Çözümleri konusunda dosyalar sunduk. Hükümetimizin de bu konuda iradesi ve kararlılığıyla olumlu sonuçlarını aldık."



Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı eski protokol uzmanı İhsan Ataöv de "kurumsal temsil ve protokol" eğitimi verdi. Temsil ve protokol yönetiminde, nezaket ve saygı kurallarının uygulanması durumunda hiçbir sorunun yaşanmayacağını kaydeden Ataöv, üst düzey yöneticilerin karşılanması ve tokalaşma konusunu uygulamalı olarak anlattı.