Aesob Başkanı Dere, Fırtına Mağduru Esnafı Ziyaret Etti

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, salı günü yaşanan fırtınada iş yerleri zarar gören Sinan Mahallesi esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Antalya'da salı günü yağan yoğun yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı bir çok esnafın iş yeri zarar gördü. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Sinan Mahallesi Çarşı Derneği Başkanı Saim Koçak, Terziler Yorgancılar Kuru Temizlemeciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Duman, Berberler Odası Başkanı Yüksek Uzun ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar ile birlikte fırtınada en çok zarar gören Sinan Mahallesi esnafını ziyaret etti.



Fırtınada işyerlerinin beton saçakları yıkılan, çatı ve dış cepheleri zarar gören esnafın sorun ve görüşlerini değerlendiren AESOB Başkanı Dere, Antalya'da hizmet veren her esnafın fırtınaya karşı önlemler alması gerektiğini belirterek, "Sinan Mahallesindeki esnafımız birlik olarak her türlü yardıma hazırız. Antalya'da kış aylarında yaşanan fırtınalara karşı hazırlıklı olmalıyız. Yaşanan fırtınada can ve mal kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Önlem alarak daha büyük hasarların önüne geçmeliyiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA