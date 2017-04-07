Aesem'de KPSS Kursu Başladı

Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (AESEM), KPSS kursu başlatıldığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yaşam boyu öğrenme sloganıyla hayata geçirilen AESEM'de çeşitli kursların planlandığı, KPSS kursunun da bunlardan bir tanesi olduğu ifade edildi.



Açıklamada, "Kurslar, sınava hazırlık aşamasında öğrencilere kaliteli ve hesaplı bir hizmet sağlamak amacıyla başlatıldı. KPSS kurslarının tanıtım dersleri Cacabey yerleşkesinde bulunan sürekli eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Merkezin amacı, kaliteli eğitici kadrosuyla öğrencilerini sınava en iyi şekilde hazırlamaktır. Kursla ilgili bilgiler merkezimizden alınabilir." denildi.