Aedaş Personeline Uygulamalı Eğitim

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) personeline, özel olarak oluşturulan parkurda eğitim verildiği bildirildi.



AEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya, Isparta ve Burdur'da yaklaşık 37 bin 333 kilometrekarelik alanda 1 milyon 700 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, sahada ortaya çıkabilecek sorunlara karşı çalışanlarını her açıdan hazırlamayı hedefliyor.



Bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahada ortaya çıkabilecek tüm senaryolara karşı çalışanların hazırlıklı olması için genel müdürlük yerleşkesinde oluşturan özel eğitim parkurunda, işe yeni başlayanlar sahaya çıkmadan önce en az bir haftalık eğitime, mevcut çalışanlar ise yıl boyunca tekrar eğitimlerine tabi tutuluyor. Söz konusu eğitim sırasında sahada yaşanacak tüm olasılıkları içeren senaryolar uygulamalı olarak anlatılıyor. Her eğitim sonunda da çalışanlar alanında uzman eğiticiler tarafından değerlendiriliyor ve birim yöneticilerine raporlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, kurdukları parkurda verilen eğitimler sayesinde çalışanların sahadaki arızalarda çok daha güvenli, hızlı ve doğru hareket ettiğini belirtti. Kurum olarak iş güvenliğine ve görünmez tehlike olarak nitelendirilen elektrik tehlikesi barındıran alanlarda gerekli tüm önlemlerin alınmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan İslamoğlu, eğitim parkuru sayesinde personellerinin tüm senaryolara karşı kendini uygulamalı olarak hazırlayabildiğini ifade etti.



Eğitim parkurunun ileriki dönemlerde lise ve üniversite öğrencilerine de kapılarını açacağını vurgulayan İslamoğlu, açıklamasında, "Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacı oldukça yüksek. Çoğu mühendis adayı okulu bitirdikten sonra uygulamalı güvenlik eğitimlerini alamadan kendilerini sahada buluyor. Kısa vadede, geleceğin mühendislerine bu parkurda uygulamalı eğitimler verecek sosyal sorumluluk projelerimizi devreye almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.