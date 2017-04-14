Aedaş Halk Oylamasında Kesintisiz Enerji İçin Sahada

Antalya, Isparta ve Burdur'da yaklaşık 37 bin 333 kilometrekarelik alanda 1,7 milyon aboneye hizmet veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), tüm yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı elektrik kesintilerini,16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylaması tamamlanana kadar askıya aldı.



AEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 16 Nisan'da elektrik dağıtım hizmetinde sorun yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Enerji nakil hatlarındaki bakımlar yapıldı, arıza, onarım ve bakım ekiplerinin vardiyaları yeniden düzenlendi, olağanüstü durumlara karşı ön hazırlıklar bitirildi.



Bu kapsamda tüm yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı elektrik kesintileri, halk oylaması tamamlanana kadar askıya alındı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, pazar günü tüm vardiya düzenlerinin iptal edilerek, personelin tamamının saha çalışmalarına eksiksiz katılımını sağlayacaklarını belirtti. İslamoğlu, araç ve personel takviyeleri yaparak ekipler arası gerekli destek ve dayanışmayı gün boyunca sürdüreceklerini bildirdi.



904 saha personeliyle olası arızalara anında müdahale etmek üzere sahada olacaklarını vurgulayan İslamoğlu, AEDAŞ'ın teknolojiye yaptığı yatırımlar kapsamında devreye alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve SCADA'nın bu süreçte büyük bir önem taşıdığını ifade etti.