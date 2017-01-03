Aedaş, Burdur'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Burdur'da Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ) tarafından düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarına çalışma ve projeler hakkında bilgi verildi.



AEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, AEDAŞ Burdur Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya 32 muhtarın katıldığı belirtildi.



Toplantıda AEDAŞ Burdur Müdürü Emin Şekeroğlu'nun, muhtarlara genel bir sunum yaptığı kaydedildi.



Sunumda AEDAŞ'ın bölgedeki şebeke ve teknolojik yatırımlar hakkında detaylı bilgi verildiği, Burdur'da enerji sürekliliğini sağlayabilmek adına yapılan bakım çalışmalarına ve alınan önlemlere değinildiği aktarıldı.



Toplantıda ayrıca, muhtarların taleplerinin alındığı ifade edildi.