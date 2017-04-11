Advocaat'tan Yönetime Misilleme!

Hollandalı hoca, 23 Nisan'daki G.Saray maçının mesaisini ara vermeden başlattı. İzin beklerken derbi için topbaşı yapan futbolcular, büyük şaşkınlık yaşadı. 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, Akhisar maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı, diğerleri pas idmanın ardından çift kale oynadı. F.Bahçe'de bugün de idman var.



İKİ HAZIRLIK MAÇI İÇİN RAKİP İSTEDİ



Dick Advocaat, milli maç arasında hazırlık maçı ayarlanmasını istemişti fakat yönetim sakatlık olabileceği gerekçesiyle U21'le hazırlık maçı oynanmasını yeterli görmüştü. Sarı-lacivertli hoca, referandum arasında da talebini tekrarladı, bu kez bir değil iki hazırlık maçı yapılmasını istedi. Yönetim, takım arıyor.



Kaynak: Fotomac