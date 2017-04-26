Advocaat'tan Yeni Takımıyla İlgili Flaş Açıklama

İşte Advocaat'ın açıklamalarından başlıklar;



"Daha çok bizle alakalı bir durumdu. İlk defa bu kadar kötü başladık. Rakip ilk 10-15 dakikada 2 gol bulmayı başardı. Bunun ardından oyunu ele geçiren taraf bizdik diyebiliriz. İlk yarının son kısmında üstün olan taraf onlardı diyebiliriz. İkinci yarıda daha iyiydik. Lig ikincisine karşı 2-2'ye getirmeye başladık. Bu mutluluk verici bir görüntü oldu. İkinci yarıdaki görüntüden memnunum, ilk yarıdan değilim.



2-1 de iyi bir skor olurdu, 1-0 kazandığımız takdirde turu geçebilirdik. 2-1 avantajlı skor olabilirdik ama Başakşehir karşısında böylesine bir ortamda 2-2'yi bulduk. Harika oynamadık ama skoru almak için oyuncularımız çok mücadele etti.



Abdullah Avcı ile saha kenarındaki tarışması: O onun yorumu, ben yorum yapmak istemiyorum. Herkes gördü neler olduğunu.



Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek mi?: Hollanda Futbol Federasyonu ile bir toplantı yaptım, o kadar.



Kjaer'in durumuyla ilgili henüz bir şey bilmiyoruz, bakacağız. Cuma günü tekrar bakacağız. Maça kadar bizi bekleyen 3 gün var. Galatasaray maçından sonra sadece 2 gün olabildi. O maçın ardından halen yorgunlardı"