Advocaat'tan Tek Değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la deplasmanda oynadıkları derbide takımını son maça göre tek değişiklikle sahaya sürdü.
Türk Telekom Arena'da oynanan derbide Hollandalı teknik adam, Süper Lig'de oynanan son maçta Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen kadrosunda mecburi bir değişiklik yaptı.
Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca antrenmanlarda yer alamayan Gregory van der Wiel'in yerine sarı-lacivertlilerin sağ bekinde Şener Özbayraklı forma giydi.
Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel görev alırken, savunma dörtlüsü Şener, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'a şans tanıyan Advocaat, kanatlarda yine Jeremain Lens ile Aatif Chahechouhe'yu oynattı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta ise Robin van Persie yer aldı.
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Kaynak: Sporvadisi.com
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