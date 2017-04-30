Advocaat'tan Sneijder Açıklaması

Hollandalı hoca, "Galatasaray'daki vatandaşlarınızın, sizin milli takıma gelmenizi istemediği yönünde haberler çıktı" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.



"FENERBAHÇE'YE GELDİM DİYE BAZI OYUNCULAR KIZMIŞ OLABİLİR" Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndan kendisine gelen teklifle de ilgili açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun "Galatasaray'daki vatandaşlarınızın, sizin milli takıma gelmenizi istemediği yönünde haberler çıktı. Neler söylersiniz?" sorusuna Advocaat, şu cevabı verdi:



"Herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Her şey olabilir. Durum netleşmedi. Eğer bir gün o sözleşmeyi imzalarsam konuşuruz. Fenerbahçe'ye geldim diye bazı oyuncular kızmış olabilir bana."



Advocaat, teklifi kabul etmesi durumunda haziran ayının ilk haftasında Fenerbahçe'nin başında olup olmayacağıyla ilgili sorulara ise "Eğer sözleşme imzalarsam o zaman cevap veririm." diyerek sözlerini tamamladı.