Advocaat'tan Nokta Atışı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı her toplantıda fikirlerini sunuyor... kendisine göre yanlış olanlardan bahsediyor. Yine kendisine göre doğru olanları Başkan'la paylaşıyor. Advocaat'ın en fazla üzerinde durduğu konu ise scout ekibi. Transferlerin artık takımın başına geçen her teknik direktöre göre yapılmadığını, her takımın bir oyun felsefesi olduğunu ve bu felsefe üzerinden transferlerin yapıldığını anlatıyor. Advocaat, Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacının ise futbolcu transfer etmekten çok, futbolcuları doğru şekilde tahsil edecek, yabancı dil bilen, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almış uzmanlar tarafından yapılmasını önerdiği bildirildi.



Scout ekibi yönetim içinde sorgulanıyor



Hollandalı teknik adamın gündeme getirdiği Saffet Akbaş, Kemalettin Şentürk ve Müjdat Yetkiner'den oluşan scout ekibinin çalışmalarının bir süredir yönetim içinde de sorgulandığı bildirildi.



Son 3 yılda değişik zamanlarda 20'den fazla kez Güney Amerika'ya giden başta Brezilya olmak üzere yüzbinlerce kilometre yol yapan ekibin 100'ün üzerinde maçı canlı izlediği ortaya çıktı. Ekibin bu süreçte yine 100'ün üzerinde futbolcu için rapor hazırladığı, fakat bu süreçte scout ekibinin belirlediği oyunculardan bir tanesinin bile transfer edilmediği bildirildi.



Scout ekibinin bu süreçte sadece uçak biletlerine harcadığı rakamının 400-450 bin TL'den fazla olduğu, konaklama, yeme içme gibi masraflar için de 750 bin TL'nin üzerinde bir masraf yapıldığının kayıtlarda yer aldığı bildirildi.



Scout 3'lüsünün 5 yıl içinde 1 milyon TL'den fazla para harcayıp bir oyuncunun transferinde bile dahli olmaması ise büyük tepki çektiği bildirildi.



Fenerbahçe, scout ekibi kurması için Luis Campos'a gitti



Advocaat'ın fikirleri doğrultusunda dünya klasında bir scout ekibi kurulması için kolları sıvayan Fenerbahçe'de yönetimin bir süredir Luis Campos ile temas halinde olduğu ortaya çıktı. Portekiz'de Setubal ve Beira Mar gibi takımlarda teknik direktörlük yaptıktan sonra Real Madrid'de scout'luk görevini yürüten Campos'un bugünkü Monaco'nun temellerini atan kişi olduğu bildirildi. Fransız ekibinde sportif koordinatör ve teknik danışman olarak görev yapan Campos'a Fenerbahçe'ye kıskanılacak bir scout ekibi kurması için teklif yapıldığı bildirildi.





