Advocaat'tan Mehmet Ekici Transferinde Trabzonspor'a Gönderme

FutbolArena - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçının ardından Mehmet Ekici transferiyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili Advocaat'tan açıklamalar



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçtan sonra Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Hollandalı teknik adam, "Çok fazla isim okuyor ve duyuyorum ben de. 14 içerisinde takıma kimin katılacağını göreceğiz. Bizim kimi istediğimiz değil, kimin bizi istediği önemli. Mehmet Ekici beğendiğimiz bir oyuncu ve onu buraya getirmek istediğimizi yönetime ilettik. Ancak 4 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncu için Trabzonspor'un verdiği kararı tuhaf buluyorum. Belki de arkasında başka bir durum vardır. Bilemiyorum.."



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



Trabzonspor kulübü başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak Aatif yüzünden anlaşmanın bozulduğunu söyledi.



"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTIK AMA..."



"Mehmet Ekici için Fenerbahçe ile anlaşmıştık ama Aatıf gelmedi. Başka formüller denedik ama kabul etmedi. Bu yüzden kadro dışı bıraktık ama her an gidebilir.



"YURT DIŞINA GİTME İSTEĞİ VARMIŞ"



Mehmet Ekici'nin yurt dışına gitme isteği varmış. Görüşmeleri devam ediyor. Bekleyip göreceğiz.