Advocaat'tan Medipol Başakşehir Maçında Zorunlu Tercihler

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe seyircisi karşısında lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.



Simon Kjaer, Medipol Başakşehir maçınının 11'inde mi?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Medipol Başakşehir maçı öncesi zorunlu tercihlere imza attı. İlk 11'ini belirleyen Hollandalı çalıştırıcı Mehmet Topal'ın yokluğunda Salih Uçan'a görev verdi. Sakatlığını atlatan ancak durumu belirsiz olan Simon Kjaer de ilk 11'de yer buldu.



Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören İsmail Köybaşı'nın eksikliğinde ise Advocaat'ın her zaman sol bekteki ilk tercihi olan Hasan Ali Kaldırım sahaya sürüldü.



Sakatlığı süren bir başka isim olan Volkan Şen ve Afrika Kupası'nda bulunan Moussa Sow'un yokluğunda kanatlar Lens ve Alper Potuk'a emanet edildi.



Robi van Persie'yi yine yedek kulübesine çeken Advocaat, forvette formda golcü Fernandao'ya forma verdi.



Medipol Başakşehir'de ise Hakan Özmert sakatlığı, İrfan Can Kahveci de sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Salih, Alper, Lens, Fernandao



