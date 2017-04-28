Advocaat'tan Lens'e Uyarı!

Hem Galatasaray hem de Başakşehir maçlarında istenen performansı sergileyemeyen Lens'e, teknik direktör Dick Advocaat'tan uyarı geldi.



Advocaat'ın oyuncusuna, "Senin gibi bir oyuncu bu kadar tutuk olamaz. En kısa zamanda toparlanman gerekiyor. Kalan maçlarda sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Rizespor maçıyla birlikte eski futbolunu sergilemeni bekliyorum" dedi.



(Fanatik)