Advocaat'tan Hernanes Transferi Açıklaması

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında, Fenerbahçe seyircisi karşısında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.



Fenerbahçe Hernanes'i transfer edecek mi?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Amedspor galibiyetinin ardından transfer açıklamalarında bulundu.



'GENÇ OYUNCULARDAN MEMNUN KALDIM'



Dirk Advocaat maç sonu açıklamasında, "Birçok genç oyuncuya şans verdik ve bu oyuncuların sergilediği performanstan çok memnunum." ifadelerini kullandı.



'SALİH GİBİ BİR OYUNCU ARIYORUZ'



1 gol ve 1 asist üreten Salih Uçan'ı yorumlayan Advocaat, "Salih, bu görüntüsünü daha uzun bir periyoda yaymalı. Kendisini geliştiriyor, bu önemli. Biz bir '10' numara transferi değil, yaratıcı oyuncu transferi istiyoruz. Tıpkı Salih gibi." diye konuştu.



'HERNANES SÖYLENTİLERİ ANLAMSIZ'



Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Hernanes iddiaları hakkında konuşan Advocaat, "Gazetelere baktığımda transferle ilgili sadece isimleri anlayabiliyorum. Ama Hernanes'in bizim için bir anlamı yok, üzgünüm." sözlerini sarf etti.