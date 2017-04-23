Advocaat'tan Derbi Öncesi Açıklamalar
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Advocaat kritik derbi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam Galatasaray karşılaşması öncesinde, "Türkiye'de prestij meselesi. Herkes bu akşamki maçı bekliyor, oyuncular için de aynı şeyler geçerli. Heyecan verici bir karşılaşma bekliyorum.
Son 6-7 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldık. 1 beraberliğimiz var, 1 mağlubiyet almışız. Güven vermemiz gerekiyor oyunculara; iyi iş yaptıklarını bilmeleri, hissetmeleri gerekiyor.
Biz ne zaman kendi sahamızda büyük takımlara karşı 30-40 bin taraftar önünde oynadık, hepsini kazandık o maçların. Diğer maçları 5 bin kişiye oynamak zorunda kaldık. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Ne zaman biz onları statta gördük, kazandık o maçları." diye konuştu.
Kaynak: Sporvadisi.com
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