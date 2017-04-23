Advocaat'tan Derbi Öncesi Açıklamalar

Deneyimli teknik adam Galatasaray karşılaşması öncesinde, "Türkiye'de prestij meselesi. Herkes bu akşamki maçı bekliyor, oyuncular için de aynı şeyler geçerli. Heyecan verici bir karşılaşma bekliyorum.



Son 6-7 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldık. 1 beraberliğimiz var, 1 mağlubiyet almışız. Güven vermemiz gerekiyor oyunculara; iyi iş yaptıklarını bilmeleri, hissetmeleri gerekiyor.



Biz ne zaman kendi sahamızda büyük takımlara karşı 30-40 bin taraftar önünde oynadık, hepsini kazandık o maçların. Diğer maçları 5 bin kişiye oynamak zorunda kaldık. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Ne zaman biz onları statta gördük, kazandık o maçları." diye konuştu.