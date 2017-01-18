Advocaat'tan Bomba Mehmet Ekici Çıkışı

Advocaat'tan şok eden Mehmet Ekici çıkışı: Alınan karar tuhaf, belki de arkasında başka bir şey var!

İşte Advocaat'ın açıklamalarından başlıklar;

"Oyuncularım tebriği hak etti. 70 dakikalık bölümü 10 kişi oynadık. Bazı oyuncular Fenerbahçe'de kalmak istediğini gösterdiler."



"Hakeme itirazım kırmızı kartla ilgiliydi. Pozisyona penaltı verilebilir ama kart yanlıştı. Hemen 'çat çat' çıkardı kırmızı kartı"

"Mehmet Ekici beğendiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor'a da bunu söyledik. Alınan karar tuhaf, belki de arkasında başka bir şey var!"



"Bizim kimi istediğimiz değil, kimin bizi istediği önemli. Mehmet Ekici beğendiğimiz bir oyuncu."