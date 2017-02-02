FutbolArena Özel - Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta sonu Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Kayserispor deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından morallerin bozuk olduğu sarı lacivertlilerde gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Kupada ezeli rakibini yenerek moral bulmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ise kadrosunu yavaş yavaş şekillendirmeye başladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş maçına nasıl bir 11'le ve kadroyla çıkacak?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş ile hafta sonu Vodafone Arena'da oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosunu yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Volkan Şen ve Salih Uçan'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri derbide Ozan Tufan'ın ise sahada olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'A KALABALIK ORTA SAHA FORMÜLÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da oynadığı maçlardaki etkili hücum futbolundan dolayı orta sahayı sıkı tutmanın peşinde. Son taktik antrenmanda orta sahada Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan Tufan'ı kullanan Hollandalı teknik adamın derbiye bu orta saha 3'lüsüyle çıkması bekleniyor.
FORVETTE KİM OLACAK?
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde en fazla merak edilen konuların başında da forvette hangi futbolcunun görev yapacağı geliyor. Advocaat bu konuda henüz tam kararını vermedi. Moussa Sow (2 Şubat) tarihinden itibaren takıma katılacak ve son form grafiğine göre Van Persie ile Senegalli golcü arasında bir karar verecek.
Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı 5 Şubat Pazar akşamı Vodafone Arena'da oynanacak ve zorlu derbi maçı saat 20: 00'de başlayacak.
Advocaat'tan Beşiktaş Kararı! Seçimini Yaptı
FutbolArena Özel - Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta sonu Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.
FutbolArena Özel - Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta sonu Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.