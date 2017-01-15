Advocaat'tan Adanaspor Maçında Karavaev Kararı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında 10 puanla sonuncu sırada yer alan Adanaspor'u ağırlıyor.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Simon Kjaer ve Volkan Şen'in sakat, Emenike ile Van der Wiel'in ise kadro dışı olduğu zorlu durumda tercihlerini açıkladı.



Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Hollandalı çalıştırıcı stoper ikilisini Neustader ve Skrtel'den oluşturdu. Sağ bekte Şener, sol bekte ise Hasan Ali sahaya sürüldü.



Robin van Persie Adanaspor maçında ilk 11'de mi?



Orta sahada Josef de Souza, Mehmet Topal ve Ozan Tufan üçlüsünü tercih eden Advocaat, kanatlarda Aatif ve Lens'e görev verdi. Yeni transfer Karavaev, Hollandalı çalıştırıcı tarafından sürpriz bir şekilde yedek bırakıldı.



Durumu şüpheli olan Robin van Persie de kondisyon eksiği nedeniyle yedek kulübesine çekildi. Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısındaki gol silahı, son zamanların formda ismi Fernandao oldu.



Fenerbahçe'nin 11'i : Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Aatif, Josef, M Topal, Lens, Ozan, Fernandao



