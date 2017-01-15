Advocaat'tan Aatif - Mehmet Ekici Takası Açıklaması

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında 10 puanla sonuncu sırada yer alan Adanaspor'u ağırlıyor.



AATİF TRABZONSPOR'A GİTMEK İSTEMEDİ



Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan Aatif Chahechouhe'yu ilk 11'e alan Dirk Advocaat, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Faslı yıldızın takımda kalacağını duyuran Advocaat, "Kamp döneminde iki hazırlık maçına çıktık. Lige fizik açısından güçlü döndüğümüz için mutluyum. Aatif'ın kampta yer almamasının tek sebebi Mehmet Ekici takasıydı. Aatif, Trabzonspor'a gitmeme kararını kendisini verdi ve bana göre haklıydı. Antrenmanlarda çok iyi çalıştı. Aatif ile ilgili iyi düşünceler var içimde." ifadelerini kullandı.