Advocaat Stattan Ayrıldı

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, stattan açıklama yapmadan ayrıldı.

Advocaat Stattan Ayrıldı

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, stattan açıklama yapmadan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 4 - 0 mağlup etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı tribünden izleyen Hollandalı teknik adam, maç sonu stattan açıklama yapmadan ayrıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü saat 19: 00'da karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Advocaat'ın stattan çıkışı

HABER - KAMERA: MUSTAFA AKIN - İSTANBUL / DHÜ

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