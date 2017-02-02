Advocaat: "Sadece 4-5 Oyuncu Fenerbahçe Seviyesinde"

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor deplasmanında 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Dick Advocaat'a yönelmiş durumda. Hollandalı çalıştırıcının, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği ve futbolcuların kalitesinden memnun olmadığını söylediği belirtildi.



Dick Advocaat'tan Fenerbahçe yönetimine oyuncu raporu



Takvim'in haberine göre; Hollandalı hocanın Sarı-Lacivertli yönetime, "Elimdeki kadro maalesef istediğim seviyede değil. Sadece 4-5 oyuncu Fenerbahçe'de oynayacak düzeyde. Kadro en baştan yanlış kurulmuş. Mehmet Topal varken astronomik fiyatlara Souza alınmış. O varken Ozan Tufan transfer edilmiş. Ama takımın esas ihtiyacı olan oyun kurucu alınmamış" dediği ortaya çıktı. Yönetimden devre arasında ısrarla 10 numara transferi isteyen Advocaat'ın bu isteğinin yerine getirilmemesi nedeniyle oldukça rahatsız olduğu belirlendi.



Rıdvan Dilmen'den Dick Advocaat'a eleştiri



TRT'de yayınlanan Futbolun Zirvesi programında konuşan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:



"Fenerbahçe yönetimi olsam ben Advocaat'ı derhal yollarım. Kayseri maçı sornası yaptığı açıklamalar "beni yollayın" der gibiydi. 19 haftadır takımın başında olmasına rağmen, oyuncuların kalitesini yeni mi anladı? Hocanın açıklamalarından futbolcuların ne kadar etkilendiğini gözlemlemek lazım. Şampiyonluktan tam olarak koptuklarını söyleyemem. Fakat hocanın açıklamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. İşin tuhaf yanı da, sanki takımın yeteneksiz olduğunu yönetime de kabullendirmiş. Burada Fenerbahçe başkanına iş düşüyor. 'Benim formam 35 yapmaz. Beğenmediğiniz Pereira 46 yaptı' derim ve derhal yollarım."



"HAKARET ETTİĞİ KADAR KÖTÜ DEĞİL"



"Teknik Direktörünün sporcusuna kalite anlamında hakaret ettiği kadar kötü bir takım değil. Bu konuşma nerede olur biliyor musun? İlk veya ikinci maçındır. Gidersin yönetime. Aziz Yıldırım'la bu konuşursun, takım yeteneksiz dersin. Sen 19 maçtır takımın başındasın. Sabah akşam antrenmanlarda takımla birliktesin. Şimdi mi anladın? Bu ne demek biliyor musun? Beni gönderin demektir."