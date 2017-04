Advocaat Notlarını Tuttu

Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sarı-kırmızılı takımla ilgili bol bol not tuttu. Hollandalı çalıştırıcı, maç bitimiyle birlikte açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Galatasaray'ı yakından takip etti. Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden ve sarı-kırmızılı takımla ilgili bol bol not tutan Advocaat, mücadelenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, maç çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.



(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort /İHA)