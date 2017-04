Advocaat Nasıl İkna Oldu!

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 5 maçta sadece 7 puan alınca, teknik direktör Blind'in görevine son verildi. Federasyonun teknik direktörlük için ilk adayı Dick Advocaat'tı. Taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Federasyon, "Rusya'daki Dünya Kupası'nı kaçıramayız. Takımın başına geç, bizi Rusya'ya götür. Bunu sen başarabilirsin" sözleriyle teklifi yaptığı Advocaat'ın 48 saat içinde milli takımın yeni hocası olduğunu açıklayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, göreve gelme sürecini yakın çevresiyle paylaştı...



'Yeni heyecana hazırdım'



"Hollanda'da danışman olarak görev yaparken, Fenerbahçe'den inanılmaz bir teklif geldi.



O görevdeyken, dünyanın en güzel kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin teklifini tabii ki reddedemezdim. Çünkü böyle bir heyecana hazırdım ve istiyordum. O yüzden kabul ettim ve sözleşmemdeki madde nedeniyle oradan ayrıldım. Fenerbahçe'de olduğum süreçte, Hollanda Milli Takımı'nın hocası olma durumu, aklıma bile gelmedi. Ancak şartlar böyle gelişti."



'Derbi sonrasına bıraktım'



"Benimle ilk temas Galatasaray derbisinden önce gerçekleşti. Onlara, maçın bizim için çok önemli olduğunu, kazanmamız gerektiğini ve ancak derbi sonrası konuşabileceğimizi söyledim. Ardından görüşme gerçekleşti. Daha sonra medeni bir şekilde Aziz Yıldırım ile konuştuk. Zaten kendisiyle çok iyi bir ilişkim var. Bütün bu olaylardan sonra milli takımdan gelen teklifi tabii ki geri çeviremezdim. Çünkü ülkem için her zaman her şartta hazırım ve görevi bu yüzden kabul edebileceğimi söyledim."



Kaynak: Fanatik