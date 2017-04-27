Advocaat Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesinin milli takımının başına geçiyor. Advocaat, Hollandalılar'a net yanıtını verdi ancak bir de şartı var: 'Fenerbahçe kupada finale çıkarsa o maçta olmak istiyorum..'



Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılacak olan Dick Advocaat'a Hollanda piyangosu çıktı. Hollandalılar'ın "Gel milli takımın başına geç" teklifine olumlu bakan Advocaat, 31 Mayıs'taki Fas ve 4 Haziran'daki Fildişi hazırlık maçlarında takımın başında bulunmak istediği öğrenildi.



Ancak Fenerbahçe'yi de sezon sonuna kadar bırakmak istemeyen Advocaat'ın 28 Mayıs'taki Türkiye Kuapası finalinde (Eğer Fenerbahçe Başakşehir'i elerse) Sarı Lacivertliler'in başında olmak istediği aktarıldı.



"Kupa kazanmak istiyorum"



Advocaat'ın konuyla ilgili olarak "Takımımla kupa kazanmak sitiyorum. bu konuda kararlıyım. Fenerbahçe'yi asla zor durumda bırakmam ama 1 Haziran'da da Hollanda'nın başına geçerim" dediği bildirildi.



Mehmet Demircan / fanatik.com.tr