Advocaat'ın Mutlaka Alın Dediği İsim

Sezon sonu görevden ayrılacak olan Dick Advocaat, Yönetime verdiği raporda her bölge için ayrı ayrı değerlendirme yapan Hollandalı hoca, Lens'in mutlaka kalması gerektiğini ve 11'de oynayabilecek kalitede 5 transfere ihtiyaç olduğunu vurguladı.



ONU MUTLAKA ALIN



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını izlemeye giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir'in genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder'e hayran kaldı. Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta etkili bir futbol ortaya koyan, 90 sahada kalan ve takım arkadaşlarına birçok gol pozisyonu yaratan Cengiz'i beğenen Advocaat'ın, mücadeleyi beraber izlediği İdari Menajer Hasan Çetinkaya'ya "Ben gidiyor olsam da bu çocuğu mutlaka alın." şeklinde görüş bildirdiği ortaya çıktı. (Sabah)



AYRILSA BİLE...



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonunda görevi bırakıp emekli olacağını açıklamasına rağmen, sarı lacivertli kulübün gelecekte yapacağı hamlelere tecrübesiyle yardımcı olmaya çalışıyor.



LENS KARARI



Hollandalı teknik adam, kulübün transferde atacağı adımlarla ilgili yönetime bir rapor sunarken, takımın ilk 11'de oynayabilecek kalitede 5 oyuncuya ihtiyacı olduğunu ve Lens'in mutlaka takımda tutulması gerektiğini vurguladı.



KALECİ SORUNU



Volkan Demirel tecrübesiyle halen takıma bir şeyler katabilecek durumda. Ancak onunla sözleşme uzatılsa dahi, iyi bir kaleciyle rekabete sokulmalı. Fabiano'nun bonservisi alınabilir. Yönetim, Bursasporlu Harun Tekin'i kadroya katmayı planlıyor.



EKSİKLİK VAR...



Takımda kreatif oyuncu eksikliği var. Örneğin duran topları, kornerleri kullanacak oyuncu bulmakta zorlanıyoruz.



EKİCİ İLAÇ OLACAK



Bu bölge Türkiye Ligi için çok önemli. Çünkü duran toplar çoğu maçta belirleyici oluyor. Mehmet Ekici transfer sezonunun açılmasıyla takıma katılacak.



JOSEF VE OZAN...



Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan bireysel olarak mükemmel. Ancak hepsinin görev bölgesi aynı. Defansın önünde orta sahanın yükünü üstlenebilirler.



ALMANYA'DAN ORTA SAHA



Bu üçlünün yanında oyunun iki yanını oynayan bir 8 numaraya ihtiyaç var. Bu bölge için Darmstadt'dan Mario Vrancic listede.



LENS İYİ AMA...



Lens ile sağ kanadı mükemmel seviyede kullanabiliyoruz. Bu nedenle Lens takımda tutulmalı. Ancak aynı randımanı diğer oyunculardan alabilmiş değiliz.



VOLKAN VE AATİF...



Sezon boyu Sow, Volkan ve Aatif'ı o kanatta kullandık. İstikrar sorunu yaşandı. Lens'in aynısını sola monte etmek gerek. (Bu bölge için belirli bir isim yok. Sporx