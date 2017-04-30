Advocaat'ın Gitmesi Kolay Değil!

Divan Kurulu'nun ardından basın mensuplarıyla sohbet eden basın sözcüsü Mahmut Uslu, Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek olmasıyla ilgili olarak, "Hocadan şu ana kadar gelen bir talep olmadı. Ancak gidecekse, Hollanda Futbol Federasyonu'nun bizden izin alması gerekiyor. Transferlerle ilgili ise kiminle görüşmeye kalksak 30-40 milyon Euro'lardan bahsediyorlar. Kiralık olarak transfer yapar mıyız, bu konuya da bakacağız. Gündemle ilgili konuşulacak birçok şey var ama branşlarımızda finallere çıkıyoruz. Onlar bittikten sonra konuşuruz" dedi.



Kulübün borcu 418 milyon TL



Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda kulübün borcunun, 418 milyon 878 bin 878 TL olduğu açıklandı. Fenerbahçe'nin toplam alacağı 15 milyon 522 bin 118 TL olarak açıklanırken, toplam borcun ise 418 milyon 878 bin 868 TL olduğu ifade edildi. Sarı-Lacivertli kulübün toplam borç-alacak farkı ise 403 milyon 326 bin 750 TL. Bu borcun toplam döviz olarak karşılığı ise 110 milyon 846 bin 685 Dolar.



(Fanatik)