Advocaat'ın En Büyük Kararsızlığı
Fenerbahçe'de derbide sağ bekte kimin oynayacağı belirsiz durumda.
Dick Advocaat Gregory van der Wiel ile Şener Özbayraklı arasında seçim yapacak. Fenerbahçe'de gündem Galatasaray derbisi. Sarı lacivertlilerde kadroda köklü değişiklikler düşünmeyen teknik direktör Dick Advocaat en büyük kararsızlığı sağ bek pozisyonunda yaşıyor.
Advovaat, Gregory van der Wiel ile Şener Özbayraklı arasında bir seçim yapacak. Ligde son oynanan ve 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında görev alan van der Wiel son haftalardaki performansıyla teknik ekibe kendisini yeniden gösterdi. Hollandalı futbolcu son haftalardaki devamlılığıyla derbi öncesinde öne çıkan isim konumunda.
Şener Özbayraklı ise formayı geri almak amacında. Antrenmanlarda teknik ekibin gözüne girebilmek için hırslı bir görüntü çizen milli futbolcu ligin ilk yarısındaki derbide sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Şener 45.dakikada Robin van Persie'nin attığı golün de asistini yaparak galibiyette önemli rol oynamıştı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat son 3 lig maçında Gregory van der Wiel'i tercih etti. Sarı lacivertliler bu maçlarda Akhisar Belediyespor ve Kardemir Karabükspor'u yenerken, Atiker Konyaspor'a ise mağlup oldu. Şener Özbayraklı'nın ilk 11 şansı bulduğu son lig maçı ise 10 Mart'taki Aytemiz Alanyaspor maçı oldu.