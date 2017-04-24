Advocaat İçin Sürpriz Teklif! Yeni Adresi...

Galatasaray galibiyeti ile morallenen Fenerbahçe'de, sezon sonunda görevinden ayrılacağını ve emekli olacağını açıklayan Dick Advocaat için sürpriz bir haber geldi.



Hollanda basınında yer alan iddialara göre, teknik direktör Danny Blind ile yollarını ayıran Hollanda Milli Takımı'nda yeni hoca adayları arasına Dick Advocaat da girdi.



Hollanda Milli Takımı için sportif direktörlük görevini yürüten Hans van Breukelen'in, geçtiğimiz günlerde Henk ten Cate ile teknik direktörlük için bir görüşme yaptığı ve bu hafta içinde de Türkiye'ye gelerek Advocaat ile görüşeceği kaydedildi.



Breukelen'in, 1 Mayıs tarihine kadar yeni teknik direktörü belirlemeyi düşündüğü ifade edilirken, Dick Advocaat'ın uzun kariyerine zirvede bir nokta koyabilmek adına milli takımdan gelecek bir teklife sıcak baktığı da belirtildi.



ADVOCAAT EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI AMA...



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 25. haftada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından meslek hayatına nokta koyacağını açıklamıştı.



Deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den bu sezon sonunda ayrılıyorum. "Bu kararı aldım ve açıklamakta da bir sorun görmüyorum. Ben almasam bu kararı, yönetim alacaktı" ifadelerini kullanmıştı.



Daha önce 1992-1994 ve 2002-2004 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Advocaat'ın, yapılacak teklifin üzerine emeklilik kararından vazgeçebileceği iddia ediliyor.



Kaynak: Sporx.com