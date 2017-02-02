Advocaat'ı Gönderdin, Kim Gelecek?"

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın yaptığı açıklamalar ve geleceği tartışılıyor. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Hollandalı teknik adamın gönderilmesi halinde yerine kimin geleceğinin belirsiz olduğunu ve bu konuda sarı lacivertli yönetime güvenmediğini dile getirdi.



Mehmet Demirkol'dan Dick Advocaat yorumu



NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, "Advocaat'ın ipi çekilmiş gibi geliyor bana. Eğer Emenike, Advocaat istememesine rağmen affedildiyse, bu Advocaat'a 'git' demektir. Advocaat'ı bugün yolladın, kim gelecek? Bu yönetim tüm hocalarda hata yaptı. Aziz Yıldırım söylüyor bunu zaten" ifadelerini kullandı.



Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Dick Advocaat çağrısı



TRT'de yayınlanan Futbolun Zirvesi programında konuşan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:



"Fenerbahçe yönetimi olsam ben Advocaat'ı derhal yollarım. Kayseri maçı sornası yaptığı açıklamalar "beni yollayın" der gibiydi. 19 haftadır takımın başında olmasına rağmen, oyuncuların kalitesini yeni mi anladı? Hocanın açıklamalarından futbolcuların ne kadar etkilendiğini gözlemlemek lazım. Şampiyonluktan tam olarak koptuklarını söyleyemem. Fakat hocanın açıklamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. İşin tuhaf yanı da, sanki takımın yeteneksiz olduğunu yönetime de kabullendirmiş. Burada Fenerbahçe başkanına iş düşüyor. 'Benim formam 35 yapmaz. Beğenmediğiniz Pereira 46 yaptı' derim ve derhal yollarım."



"HAKARET ETTİĞİ KADAR KÖTÜ DEĞİL"



"Teknik Direktörünün sporcusuna kalite anlamında hakaret ettiği kadar kötü bir takım değil. Bu konuşma nerede olur biliyor musun? İlk veya ikinci maçındır. Gidersin yönetime. Aziz Yıldırım'la bu konuşursun, takım yeteneksiz dersin. Sen 19 maçtır takımın başındasın. Sabah akşam antrenmanlarda takımla birliktesin. Şimdi mi anladın? Bu ne demek biliyor musun? Beni gönderin demektir."