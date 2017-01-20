Advocaat Göndermeyin Dedi!

Fenerbahçe'de kupa maçlarında teknik direktör Dick Advocaat'ın şans verdiği genç stoper Yiğithan'a, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden teklif yağıyordu.

Ancak Hollandalı hocanın bu konuda tavrı net. Yönetimle yaptığı görüşmede Yiğithan konusunda bir ricada bulunan deneyimli teknik adam, "Sakın Yiğithan'ı kiralık olarak göndermeyin. Takımda kalırsa gelecek sezon direkt oynayacak seviye gelecek" şeklinde bir rapor verdi.

Advocaat'ın yardımcıları da Yiğithan'la yakından ilgileniyor.

Kaynak: Sporx