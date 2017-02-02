Advocaat Gidiyor, Roberto Carlos Geliyor!

Bu kötü senaryo gerçekleşirse, takımın sezon sonuna kadar Roberto Carlos'a emanet edilmesi fikri ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de 4-1'lik Kayserispor yenilgisi sonrası eleştiri oklarının en büyük hedefi teknik direktör Dick Advocaat oldu. Koltuğu ciddi şekilde sarsılmaya başlayan Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'deki kaderi, önündeki iki kritik karşılaşmaya bağlı. Pazar günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la ardından ligde Bursa ile oynayacak olan Fenerbahçe'nin, bu iki maçı kaybetmesi halinde Advocaat ile yolları ayıracağı kulislerde konuşuluyor.

Sarı-lacivertli kulüp, bu olasılığa karşı kapalı kapılar ardında B planı hazırlamaya başladı. Son günlerde Aykut Kocaman adı telaffuz edilse de, Fenerbahçe öncelikle sezon sonuna kadar geçici bir çözüm istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim Roberto Carlos oldu. Türk futbolunu bilen Brezilyalı çalıştırıcıya Hazirana kadar takım emanet edilecek. Carlos başarılı olursa yeni sezonda devam edecek aksi halde farklı bir yol haritası çizilecek.

Türkiye'de Sivas ve Akhisar'ı çalıştıran Roberto Carlos son olarak Hindistan'ın Delhi Dynamos takımında görev yaptı. 43 yaşındaki teknik adam kendisini geliştirmek için bir süredir Real Madrid'de kurs görüyor.

DERHAL YOLLARIM







Rıdvan Dilmen, kadronun kalitesiz olduğunu söyleyen Advocaat için şu yorumu yaptı: "19 haftadır takımın başındasın, takımın kalitesiz olduğunu şimdi mi anladın? Bu 'beni gönderin' demektir. Ben yönetim olsam Advocaat'ı derhal yollarım."



Kaynak: Fotomaç



