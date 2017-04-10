Advocaat Derbi Öncesi Galatasaray'ı Takipte

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Advocaat Derbi Öncesi Galatasaray'ı Takipte

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını önemli bir isim de takip etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızıları izledi. Advocaat, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile TT Arena'da oynayacağı mücadele öncesinde sarı-kırmızılıları yakından takip etti. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Spor Toto Süper Lig, Sarı Lacivertliler, Sarı Kırmızılılar, Aydın Doğan Vakfı, Dick Advocaat, Galata Saray, Galatasaray, Fenerbaheçe, Fatih Terim, Fener Bahçe
sponsored ads